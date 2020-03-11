https://static.news.ru/photo/d486a91a-63b9-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К вечеру 11 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 28 человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о восьми новых случаях за последние сутки.

Согласно заявлению оперштаба, шесть новых случаев инфицирования приходятся на Москву, один из заражённых — ребёнок.

25 из 28 больных являются гражданами РФ, прибывшими из Италии, двое — гражданами Китая, ещё один инфицированный является итальянским гражданином. Трое человек уже излечились от COVID-2019.

Как ранее сообщил NEWS.ru, Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничила с 13 марта авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.