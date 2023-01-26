Воры похитили с фермы в Британии одноглазую овцу с кривой челюстью

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В Великобритании воры похитили с фермы одноглазую овцу со свернутой челюстью, сообщает Daily Star. Животное по кличке Скуззи с врожденными дефектами черепа называют «самой уродливой овцой Британии».

Таблоид сообщает, что в последний раз пропавшую видели 6 января, когда она играла на поле недалеко от своего дома в Нортумберленде. Мотивы воров неизвестны.

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