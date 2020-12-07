Воры, обокравшие самолёт «Судного дня», могли узнать гостайну

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Секретная техническая информация, относящаяся к гостайне, могла стать достоянием воров, обокравших на аэродроме Таганрог-Южный самолёт Ил-80, известный как самолёт «Судного дня».

Ранее сообщалось, что неустановленные злоумышленники похитили 39 радиостанционных блоков из самолёта Ил-80, известного как «воздушный командный пункт». Самолёт был доставлен для плановых работ на аэродром.

Полковник в отставке Михаил Ходаренок считает, что в лучшем случае Ил-80 обокрали искатели цветных металлов. Однако могла произойти утечка важнейшей информации об особенностях передачи с борта спецсамолёта указаний особой важности, сообщает «Газета.Ru».

Ходаренок отметил, что с борта самолёта могут посылаться сигналы, которые глава государства может дать для разрешения применения ядерного оружия и разблокировки ядерных боевых частей. Соответственно, с помощью украденной аппаратуры эти сигналы можно попытаться идентифицировать.

Самолётом «Судного дня» называется воздушная машина, которая должна эвакуировать высшее руководство страны в случае угрозы ядерной войны. В случае ЧС борт должен стать командным пунктом руководства вооружённых сил в небе. Самолёт оборудован средствами защиты от оружия массового поражения, а также имеет аппаратуру для управления всеми видами вооружённых сил, писал NEWS.ru.