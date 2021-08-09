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Ворвавшегося в детский сад под Петербургом мужчину задержали

18:03, 09 августа 2021
Ворвавшегося в детский сад под Петербургом мужчину задержали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники полиции Ленинградской области задержали мужчину, который, по предварительным данным, проник в частный детский сад. Об этом сообщили в местном ГУ МВД, передаёт РИА Новости.

Подозреваемым оказался 23-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. По информации правоохранительных органов, он незаконно проник на территорию дошкольного учреждения и скрылся, когда его нашла охрана. В результате ЧП никто не пострадал.

В местном СУ СК также сообщили, что проводят доследственную проверку. В ведомстве NEWS.ru рассказали, что по предварительной информации, у мужчины не было ножа, о котором сначала писали СМИ.

Днём 9 августа СМИ сообщили, что на территорию частного детского сада в Кудрово Ленинградской области ворвался мужчина. Очевидцы рассказали, что мужчина находился в неадекватном состоянии. О случившемся в полицию сообщил персонал детского сада. По информации журналистов, мужчина либо пьян, либо психически нездоров.

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