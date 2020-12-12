«Был человеком в себе, очень язвительным»: чем запомнился Валентин Гафт

В возрасте 85 лет умер известный актёр, талантливый поэт и писатель Валентин Гафт. Причиной смерти народного артиста РСФСР стали осложнения после перенесённого им в 2019 году инсульта. Об этом рассказала вдова актёра Ольга Остроумова. Каким запомнили Валентина Иосифовича кинокритики, как отреагировали поклонники его творчества на ужасное известие и что удивительного было в детстве артиста — в материале NEWS.ru.
Печальную новость о гибели Валентина Гафта россиянам
Своими эмоциями от случившейся трагедии с NEWS.ru поделился и киновед Кирилл Разлогов. По его словам, Валентин Гафт был «фигурой эмблематичной». Культуролог отметил, что самой запоминающейся ролью артиста для него стала работа актёра в кинокартине «12» Никиты Михалкова.
Валентин Гафт был человеком в себе, очень язвительным. Его афоризмы чрезвычайно критичны и ехидны по отношению в первую очередь к близким и далёким деятелям культуры. Они расходились цитатами по самым разным кругам, в том числе и молодёжным. Помимо его безусловного анекдотического и литературного дара, он был талантливым и ярким артистом. Актёром до глубины души, который свой сарказм по отношению к окружающим и жизни неоднократно воплощал в самых разных ролях. Он до последних лет продолжал работать и был яркой публичной фигурой. Его помнили и знали как люди старшего поколения, так и молодые.
Очень тёплые и запоминающиеся впечатления от общения с Валентином Иосифовичем остались и у кинокритика Романа Григорьева. Он рассказал NEWS.ru, что около двух лет назад брал интервью у артиста. Журналист назвал поразительным тот факт, что Гафт раскладывал всё на эпиграммы и общался на «своём языке» — стихами.
Несмотря на довольно приличный возраст, Валентин Иосифович был в ясном уме, с очень зорким взглядом. Помню, он рассказывал удивительные вещи про своё детство. Как он сначала протыкал вилкой фото с фашистами в газете. А потом, когда война закончилась, он, будучи московским мальчишкой, воровал с кухни бабушкины котлеты и носил их пленным немцам. Гафт подсовывал их им через решётку. Потом за воровство ему, конечно, доставалось ремня, но Валентину Иосифовичу было очень жалко их. Мне кажется, это был какой-то совершенно удивительный мужчина. Я надеюсь, что ему сейчас там хорошо и эти пленные немцы его тоже кормят...
Валентин Гафт навсегда войдёт в историю не только как актёр театра и кино. Он также писал прозу и стихи, ставил спектакли. С 1969 года артист работал в театре «Современник». Первый дебют в кино случился у Валентина Иосифовича в 1956 году, а после он сыграл множество ролей в культовых фильмах.
Как писал NEWS.ru, уже известно, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище на Аллее деятелей искусств. Церемония прощания с Валентином Гафтом запланирована на 15 декабря.
Кадр из фильма «Гараж»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово...»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Фуэте»
Vyacheslav Panov/Global Look Press
Кадр из фильма «Чародеи»
kinopoisk.ru
Genrietta Peryan/Global Look Press
Кадр из фильма «Эзоп»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Ночные забавы»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
kinopoisk.ru
Vyacheslav Panov/Global Look Press
Валентин Гафт
Genrietta Peryan/Global Look Press