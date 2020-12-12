«Был человеком в себе, очень язвительным»: чем запомнился Валентин Гафт

В возрасте 85 лет умер известный актёр, талантливый поэт и писатель Валентин Гафт. Причиной смерти народного артиста РСФСР стали осложнения после перенесённого им в 2019 году инсульта. Об этом рассказала вдова актёра Ольга Остроумова. Каким запомнили Валентина Иосифовича кинокритики, как отреагировали поклонники его творчества на ужасное известие и что удивительного было в детстве артиста — в материале NEWS.ru.

Печальную новость о гибели Валентина Гафта россиянам сообщили на официальной странице в соцсетях московского театра «Современник». Буквально за час под этим постом поклонники артиста оставили больше 400 комментариев со своими соболезнованиями. «Очень жаль. Уходит эпоха великих артистов», «Умирают наши кумиры, такие талантливые. Как грустно», «Очень печальное известие», «Как больно, когда уходят любимые и необыкновенно талантливые», написали они. Некоторые фанаты оставили под трагическим постом стихи, открытки, указали, что навсегда запомнят игру и произведения Валентина Иосифовича.

Своими эмоциями от случившейся трагедии с NEWS.ru поделился и киновед Кирилл Разлогов. По его словам, Валентин Гафт был «фигурой эмблематичной». Культуролог отметил, что самой запоминающейся ролью артиста для него стала работа актёра в кинокартине «12» Никиты Михалкова.

Валентин Гафт был человеком в себе, очень язвительным. Его афоризмы чрезвычайно критичны и ехидны по отношению в первую очередь к близким и далёким деятелям культуры. Они расходились цитатами по самым разным кругам, в том числе и молодёжным. Помимо его безусловного анекдотического и литературного дара, он был талантливым и ярким артистом. Актёром до глубины души, который свой сарказм по отношению к окружающим и жизни неоднократно воплощал в самых разных ролях. Он до последних лет продолжал работать и был яркой публичной фигурой. Его помнили и знали как люди старшего поколения, так и молодые. Кирилл Разлогов киновед, культуролог, искусствовед и телеведущий киновед, культуролог, искусствовед и телеведущий

Очень тёплые и запоминающиеся впечатления от общения с Валентином Иосифовичем остались и у кинокритика Романа Григорьева. Он рассказал NEWS.ru, что около двух лет назад брал интервью у артиста. Журналист назвал поразительным тот факт, что Гафт раскладывал всё на эпиграммы и общался на «своём языке» — стихами.

Genrietta Peryan/Global Look Press

Несмотря на довольно приличный возраст, Валентин Иосифович был в ясном уме, с очень зорким взглядом. Помню, он рассказывал удивительные вещи про своё детство. Как он сначала протыкал вилкой фото с фашистами в газете. А потом, когда война закончилась, он, будучи московским мальчишкой, воровал с кухни бабушкины котлеты и носил их пленным немцам. Гафт подсовывал их им через решётку. Потом за воровство ему, конечно, доставалось ремня, но Валентину Иосифовичу было очень жалко их. Мне кажется, это был какой-то совершенно удивительный мужчина. Я надеюсь, что ему сейчас там хорошо и эти пленные немцы его тоже кормят... Роман Григорьев кинокритик и журналист кинокритик и журналист

Валентин Гафт навсегда войдёт в историю не только как актёр театра и кино. Он также писал прозу и стихи, ставил спектакли. С 1969 года артист работал в театре «Современник». Первый дебют в кино случился у Валентина Иосифовича в 1956 году, а после он сыграл множество ролей в культовых фильмах.

Как писал NEWS.ru, уже известно, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище на Аллее деятелей искусств. Церемония прощания с Валентином Гафтом запланирована на 15 декабря.

Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово...» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Фуэте» Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Чародеи» kinopoisk.ru Genrietta Peryan/Global Look Press Кадр из фильма «Эзоп» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ночные забавы» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» kinopoisk.ru Vyacheslav Panov/Global Look Press Валентин Гафт Genrietta Peryan/Global Look Press