Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского: что известно Воронежский губернатор подтвердил гибель генерал-майора Завадского в зоне СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/МО РФ

Владимир Завадский

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о гибели в зоне СВО генерал-майора Владимира Завадского, замкомандующего 14-м армейским корпусом Северного флота. Что известно о его смерти, где и как это произошло, какая информация подтвердилась, кем он был?

Что сообщил губернатор о смерти Завадского

Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил информацию о гибели генерал-майора Завадского 4 декабря в своем Telegram-канале.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. <...> Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича», — написал Гусев.

Губернатор отметил, что ранее Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской дивизией (до 2021 года), с которой налажены взаимоотношения у Воронежской области. Гусев не комментировал обстоятельства гибели генерал-майора и возможные причины смерти.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о гибели Завадского

Информация о гибели генерал-майора Владимира Завадского появилась в Сети 28 ноября: об этом сообщила общественная организация выпускников Московского общевойскового командного училища «Кремль» в соцсети «ВКонтакте» (в настоящее время запись удалена).

Источники информационного агентства «Новороссия» сообщили, что генерал погиб в тыловой зоне в районе города Изюм в Харьковской области. Завадский выпустился из МВОКУ в 2000 году.

«Фонтанка» со ссылкой на представителя петербургского отделения организации «Офицеры России» Владимира Кузьмина сообщала о подрыве автомобиля на мине.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о генерал-майоре Завадском

Владимир Завадский — потомственный военный из Ростовской области. В 1995 году он закончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, а в 2000-м — МВОКУ. Принимал участие в боевых действиях в Таджикистане, Чечне, Южной Осетии. В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ.

В августе 2018 года Завадский был назначен командующим Кантемировской танковой дивизии, оставался на этой должности до июня 2021 года, после чего получил назначение на Северный флот, где стал замкомандующего 14-м армейским корпусом Береговых войск ВМФ в Мурманске.

Где похоронили генерала Завадского

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что 4 декабря в Подмосковье прошло прощание с генерал-майором Завадским. Военачальник был похоронен с воинскими почестями. Судя по кадрам, церемония прошла на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

У погибшего военачальника осталась семья — жена и двое детей. Один из его сыновей учится в Тверском суворовском училище, участвовал в парадах Победы на Красной площади.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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