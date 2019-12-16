https://static.news.ru/photo/dc924d28-1fe7-11ea-8be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На государственных предприятиях Воронежской области 31 декабря будет выходным днём. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Гусев.

Рабочий день перенесён на 28-е число, уточнил глава региона.

Ранее Гусев вынес этот вопрос на голосование в социальной сети. За отдых в последний день года высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших, передаёт РИА Новости. В канун Нового года, по словам губернатора, люди «хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству».

Владельцы коммерческих предприятий будут принимать решение самостоятельно.

Традиционно 31 декабря является в России рабочим днём. Однако, как писал NEWS.ru, в ряде регионов этот день сделали выходным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным, на повестке Кремля не стоит. Однако глава государства Владимир Путин пообещал его рассмотреть.