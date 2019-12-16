На государственных предприятиях Воронежской области 31 декабря будет выходным днём. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Гусев.
Рабочий день перенесён на 28-е число, уточнил глава региона.
Ранее Гусев вынес этот вопрос на голосование в социальной сети. За отдых в последний день года высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших,
Владельцы коммерческих предприятий будут принимать решение самостоятельно.
Традиционно 31 декабря является в России рабочим днём. Однако, как писал NEWS.ru, в ряде регионов этот день сделали выходным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным, на повестке Кремля не стоит. Однако глава государства Владимир Путин пообещал его рассмотреть.
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