https://static.news.ru/photo/b52f8174-c812-11e9-849c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

67 жителей Воронежской области попали в больницу с острым отравлением грибами за текущий сезон, сообщили в местном Департаменте здравоохранения.

В настоящий момент медики лечат семь человек с таким диагнозом, один из них находится в тяжёлом состоянии, передаёт RNS .

Среди госпитализированных были три ребёнка, один из них погиб.

Всего специалисты зафиксировали 12 случаев смерти в результате отравления грибами.

Ранее News.ru писал, что министерства здравоохранения и сельского хозяйства США попросили домохозяек и поваров в ресторанах прекратить мыть курицу и индейку перед приготовлением. Предупреждение об опасности от специалистов разных ведомств размещено на официальном сайте правительства Соединённых Штатов.