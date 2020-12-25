Воробьёв сообщил, сколько жителей Подмосковья надо вакцинировать от COVID

https://static.news.ru/photo/9b93f70a-4691-11eb-8a7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rerych Zdenek/CTK/Global Look Press

На территории Подмосковья от коронавирусной инфекции нового типа необходимо вакцинировать 4 млн местных жителей. Об этом в разговоре с журналистами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он подчеркнул, что многие в регионе уже переболели, однако число тех, кому нужна вакцина, остаётся большим. По словам Воробьёва, Подмосковье непременно справится с этой задачей. У региона в проведении вакцинации есть приоритетные группы — это врачи, учителя и не только. Область получает вакцину. Как сказал Воробьёв, хотелось бы иметь больше сывороток и сразу, однако все субъекты получают препарат одновременно.

Губернатор подчеркнул, что записаться на прививку жители смогут через портал госуслуг. Все госпитали в Подмосковье уже развёрнуты. Для вакцинации открыто 93 пункта. Жителей Подмосковья будут прививать вакциной «Спутник V».

Пункты готовы, электронная запись готова. Мы максимально включились. Но производителям нужно время, чтобы наработать достаточный объём препарата. И технология такова, что вакцина ещё имеет период, как они говорят, отлёживается. Поэтому надеемся и ждём, ну а тем временем держим ухо востро, — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что за время пандемии COVID-19 более 300 детей забрали из детдомов региона.

Она отметила, что по поручению губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье прилагаются огромные усилия для сокращения числа детских домов. Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сотрудники таких учреждений в 2020 году забирали воспитанников в свои семьи.