https://static.news.ru/photo/a1334dd0-639f-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона исполнить свой гражданский долг и проголосовать 22 апреля за одобренные Госдумой и Советом Федерации поправки в Конституцию России.

Хотел попросить всех наших дорогих и любимых жителей 22 числа, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать, — цитирует слова руководителя региона телеканал «360».

Воробьёв подчеркнул, что Владимир Путин во время выступления в Госдуме 10 марта акцентировал внимание на важнейших статьях Конституции, которые будут изменены. Он прокомментировал и важность утвержденной поправки, которая даёт возможность действующему президенту участвовать в выборах в 2024 году.

То, что будет возможность и у нашего президента принимать участие в выборах —очень важно. Мы видим, как всё лихорадит. Какие громадные проекты мы реализуем в стране. Здесь власть должна быть сильной и стабильной, — считает губернатор.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.

Общенародное голосование за поправки в Конституцию РФ пройдёт 22 апреля. Этот день объявлен выходным для граждан страны.