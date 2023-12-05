«Вопрос времени»: иммунолог обрисовал перспективы новой пандемии Иммунолог Крючков: вирус птичьего гриппа может стать причиной новой пандемии

Вирус птичьего гриппа является основным кандидатом на новую достаточно тяжелую пандемию, предположил в беседе с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его словам, на такое развитие событий указывает, в частности, опасная эволюция вируса, открывающая для него возможность передаваться от человека к человеку.

Птичий грипп — это гриппозная инфекция, которая обычно не передается от человека к человеку на регулярной основе. <...> Тем не менее периодически происходит пробой межвидового барьера, поэтому то, когда произойдет активизация распространения от человека к человеку, — вопрос времени, — высказал мнение эксперт.

По его словам, в последние годы такие межвидовые прорывы случаются все чаще. При этом число зараженных людей постоянно растет, что говорит об эволюции вируса. В то же время человеческая популяция не готова к новым серотипам гриппа ввиду отсутствия предшествующего иммунитета. Поэтому новые серотипы более летальны и патогенны по сравнению с предыдущими, и последствия их активного распространения будут значительно более серьезными, чем от привычного гриппа.

Иммунолог полагает, что птичий грипп достаточно скоро сможет совершить прорыв межвидового барьера, что станет началом новой пандемии.

Ранее медицинские власти КНР заявили, что причиной волны респираторных заболеваний в стране стали известные ученым патогены, которые провоцируют грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус. Граждан призвали не паниковать и лечиться общепринятыми методами.