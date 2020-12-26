Вопрос о продлении удалёнки для студентов обсудят после праздников

https://static.news.ru/photo/6a3ae438-48d6-11eb-af84-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Решение о продлении срока дистанционного обучения в вузах будет приниматься после новогодних праздников исходя из эпидситуации. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение, — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что делать какие-то прогнозы по ситуации с удалёнкой для студентов в настоящее время не готов.

По словам главы ведомства, сейчас в удалённом формате работают чуть более 40% вузов в половине российских регионов. В общей сложности дистанционно обучаются порядка 64% студентов.

Фальков также отметил, что после окончания пандемии коронавируса вузы вернутся к очной форме обучения. О том, чтобы продолжать работу в удалённом или гибридном формате, речи не идёт.

Точку невозврата мы не прошли. Все всё равно ждут, конечно, старого доброго традиционного обучения, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд российских вузов снизят стоимость обучения в новом году из-за дистанционного формата на 10%. В частности, Волгоградский социально-педагогический университет и Московский педагогический государственный университет. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что сумма в размере 10% была выбрана потому, что нельзя уменьшить заработную плату преподавателям, но провести оптимизацию для сокращения расходов, чтобы пойти навстречу студентам, вузы могут.