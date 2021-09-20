Вопрос к большинству: как соотносятся соцопросы и результат «ЕР» на выборах

17-19 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. На них, как предсказывали соцопросы, с большим преимуществом победила партия «Единая Россия». За почти 20 лет участия в думских выборах, как известно, она ни разу не опускалась даже на второе место, однако её результаты колебались от 37 до 63 процентов голосов. «ЕР» приобретала, теряла и вновь приобретала конституционное большинство. Перед каждыми выборами особое внимание общественности уделялось социологическим опросам, показывающим рейтинг партии власти, однако показатели продемонстрированные ей на выборах всегда в той или иной степени отличались от результатов социсследований. NEWS.ru рассказывает, как в разное время соотносились данные предвыборных соцпоросов с официальным процентом голосов полученных партией.

Сергей Ведяшкин/АГН

Между 2003 и 2021

Самый скромный официальный результату ЕР продемонстрировала на первых для партии думских выборах — в декабре 2003 года. Тогда ей удалось набрать по партийным спискам примерно 37%, при этом её рейтинг согласно опросам в сентябре-октябре того же года составлял 20%.

В 2007 году, когда «Единую Россию» вёл на выборы президент России Владимир Путин, занимавший первое место списка, партия получила 64,3% и впервые в своей истории смогла обеспечить себе в парламенте конституционное большинство, то есть рассадить своих представителей в две трети кресел нижней палаты российского парламента. Такой размер фракции позволяет предлагать изменения в Конституцию, не согласовывая их с другими парламентскими партиями. Согласно последнему — ноябрьскому — рейтингу «Левада-центра», ныне признанного иностранным агентом, ЕР в тот год поддерживали 66% избирателей (опрос проводился на территории РФ, респондентов спрашивали «Какую из политических партий вы поддерживаете?» — прим.).

В 2011 году рейтинг партии «Единая Россия» незадолго до выборов колебался примерно в районе 47%*. Её же результат по партийным спискам был примерно сопоставим: «партия власти» набрала 49%. Тем не менее итоги выборов вызвали небывалые по тем временам протесты, чем воспользовалась оппозиция. В общественном сознании те выборы запомнились главным образом как неудачные для ЕР, хотя она вновь заняла первое место и даже продемонстрировала результат выше чем десять лет назад, когда ещё не успела заработать антирейтинг в определённых слоях населения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2016 году определяемая соцопросами поддержка «Единой России» составляла примерно 45%*, результат на выборах был около 54%, то есть на 9% выше. Удивляться подобному разрыву не стоит, так как в тот период ещё действовал политический период, обозначаемый некоторыми социологами, как «крымский консенсус»: практически полное общественное единение по вопросу возвращения полуострова и, как следствие, очень высокая поддержка власти. В результате «Единой России» удалось вернуть утерянное в 2011 году конституционное большинство. Позже в партии этим воспользовались для внесения изменений в Основной Закон страны.

Сегодня период «крымского консенсуса» считается завершённым, что показывают все те же опросы ВЦИОМ* и других социологических служб. В момент выхода текста Центральная избирательная комиссия РФ ещё не подвела итоги выборов окончательно. Однако уже сейчас можно говорит о том, что ЕР набирает чуть меньше 50% голосов. За некоторое время до выборов ВЦИОМ* прогнозировал что партия получит на низ примерно 42%, при этом рейтинг доверия к партии накануне самого голосования он же оценивал меньше, чем в 30%*. Таким образом результат «партии власти» в этом году, судя по всему, хуже, чем в 2016 и примерно равен протестному 2011 году, при том, что в этот раз её рейтинг поддержки значительно ниже.

С одной стороны не стоит забывать о статистической погрешности, с другой, как отмечает политолог Сергей Марков, только так называемый административный ресурс способен дать минимум дополнительных 5%.

ВЦИОМ, на сколько я понимаю, искусственно занижает КПРФ, так как администрация президента в этот раз достаточно жёстко действует против них в этом году, при чём никто внятно не может объяснить, почему так происходит, — отмечает Марков.

Политолог отмечает, что не существует ситуации, которую многие себе представляют, в которой кто-то где-то решает, что «чётко возьмём такой-то результат».

Когда кто-то хочет иметь, например, 66, 5%, то он стремиться иметь 70%. Для того, чтобы оценить насколько спокойно чувствует себя власть, надо просто вспомнить, что ЕР не выставляла своих кандидатов во всех одномандатных округах, при том, что, конечно, могла бы, — говорит Марков.

Декан факультета политических наук Европейского университета Григорий Голосов предполагает, что «Единая Россия» готова смириться с падением своего электорального показателя в этом году, с учётом того, что партия компенсирует это за счёт выигрышей в одномандатных округах.

Существенное понижение поддержки не является удивительным: положение в стране ухудшается, жизнь населения довольно заметно ухудшилась. Эйфория различных внешнеполитических успехов постепенно проходит, — говорит Голосов.



Конституционное большинство

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Судя по всему «Единая Россия», с помощью побед в одномандатных округах, сохраняет конституционное большинство или 2\3 депутатов в парламенте. О сложности сохранения статус-кво из-за пандемии и непопулярных реформ ещё до дня голосования NEWS.ru говорил координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. Это было причиной почему ЕР в этот предвыборный период впервые в таком объеме и в таком масштабе работала на мобилизацию своих уже существующих сторонников, говорит эксперт.

Понятно, что пандемия — это форс-мажор, но люди так устроены, что власть и партия власти несут ответственность за все, что происходит, в том числе и за негатив, — считает Костин.

Как уже говорилось выше, «Единая Россия» получала конституционное большинство не после каждых выборов. На первый взгляд может быть неочевидно, зачем ЕР оно необходимо, с учётом того, что партия власти и без него осуществляла ту политику, которую считала необходимой. По словам публициста Леонида Радзиховского, дело в том, что чиновники живут по своим законам и, если бы ЕР не смогла заполучить 66,5% парламентариев в Думе, то это могло бы стоить место первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, отвечающему за внутреннюю политику.

Практически отсутствие конституционного большинства не очень важно, но бюрократия существует по своим законам. Если уж дано поручение, не очень понятно зачем, но дано, собрать конституционное большинство, а ты не смог, то ты — плохой бюрократ и спрос с тебя, — объясняет Радзиховский.

По словам Григория Голосова, конституционное большинство — важно, потому что нельзя гарантировать, что Владимиру Путину не понадобится ещё раз изменить Конституцию.

Если ЕР сохранит конституционное большинство, то только об этом и будут говорить, а о том, что, например, по партсписку она получит мало голосов, то никто об этом не вспомнит. Это придаст риторическую составляющую впечатлению триумфа, который партия, конечно, хотела бы создать. А так, конечно, ей было бы достаточно и обычно большинства для законотворческой деятельности, — объясняет политолог.

Добавим, помимо выборов в Госдуму на прошедших выходных также избирались депутаты некоторых региональных парламентов, а также главы регионов. В некоторых из них не обошлось без проблем для «партии власти». так, например, на выборах парламента Якутии победила КПРФ. Также ЕР проиграла, как минимум, в двух округах на выборах в Законодательное собрание Петербурга: в №5 победила коммунист Ирина Иванова, в №24 — Дмитрий Павлов из партии «Новые люди».

Сергей Булкин/NEWS.ru

* опрос проводился ВЦИОМ на территории России в период с 2003 по 2021 год. Респондентов спрашивали: «Какую из политических партий вы поддерживаете?»