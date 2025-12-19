Воплощение простоты и вкусноты: заливной пирог с мясом и яйцами — сметанное тесто не сравнится с покупным

Готовим пирог с мясом и яйцом. Тесто, замешанное на сметане и яйцах, получается нежным, мягким и идеально подходит для плотной начинки. Вкусная основа из отварного мясного фарша с поджаренным луком и кусочками варёного яйца делает каждую порцию по-настоящему питательной. Готовится всё практически в одной миске, а на выходе получается ароматная, золотистая выпечка, которую с нетерпением ждут к семейному чаепитию.

Ингредиенты для теста: яйца – 3 штуки, сметана (или кефир) – ½ стакана (125 мл), майонез – ½ стакана (125 мл), мука – 1 стакан (около 160 г), сода – ½ чайной ложки, соль – 1 чайная ложка.

Для начинки: отварное мясо или ветчина (говядина, курица) – 400-500 г, лук репчатый – 1-2 головки, яйца варёные – 3 штуки, растительное масло для жарки, соль, перец.

Приготовление: для теста смешайте в миске яйца, сметану и майонез. Добавьте соль и соду, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку, замешивая тесто консистенции густой деревенской сметаны. Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Мясо прокрутите через мясорубку или измельчите в блендере, смешайте с луком, посолите и поперчите. Варёные яйца нарежьте кубиками. В смазанную маслом форму вылейте половину теста. Равномерно распределите мясную начинку, сверху разложите яйца. Залейте всё оставшимся тестом, разровняйте ложкой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут до румяной корочки и сухой лучинки. Дайте пирогу немного остыть в форме.

