«Вопиющий случай»: в СПЧ проверят высказывания Делимханова

Необходимо сделать точный перевод высказываний депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова относительно семьи судьи Сайди Янгулбаева, заявил секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов, передаёт РИА Новости. По его словам, если существующий перевод окажется точным, угрозы нельзя оставлять безнаказанными.

Мы хотим разобраться, насколько это соответствует действительности и насколько точный перевод. Если это так, то это просто вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, согласно нашему законодательству, — сказал Точенов.

Свои высказывания Делимханов сделал в Instagram-аккаунте на чеченском языке. Согласно переводу оппозиционного чеченского Telegram-канала, который растиражировали СМИ, депутат говорил о «кровной мести» Янгулбаевым, обещая им преследование.

Ранее первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что высказывания депутата Делимханова необходимо проверить Генпрокуратуре.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. На следующий день судья вместе с дочерью покинул Россию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму, а также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики. Он обратился к иностранным государствам с призывом вернуть семью в Россию.