Вооружённый прорыв с Украины устроили ради поимки ополченца

Попытка троих вооружённых мужчин прорваться в Россию с Украины была спецоперацией СБУ по захвату россиянина. Мужчина воевал в Донбассе на стороне ополченцев.
Ранее сообщалось, что трое вооружённых мужчин пытались прорваться в Россию с территории Украины в ночь на 4 декабря. Инцидент произошёл на участке Погрануправления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. В ходе перестрелки с российскими пограничниками один злоумышленник был убит, остальные вернулись на украинскую территорию.
Реальной целью нападавших был россиянин, когда-то воевавший в ополчении Донбасса,
Источник рассказал изданию, что сейчас российские спецслужбы выявляют агентурную сеть украинцев, причастных к похищению бывшего ополченца.
Как писал NEWS.ru, российский Следственный комитет сообщил, что после того как на российско-украинской границе произошла стрельба, было заведено уголовное делопроизводство о посягательстве на жизнь военнослужащего.