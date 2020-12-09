Вооружённый прорыв с Украины устроили ради поимки ополченца

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Попытка троих вооружённых мужчин прорваться в Россию с Украины была спецоперацией СБУ по захвату россиянина. Мужчина воевал в Донбассе на стороне ополченцев.

Ранее сообщалось, что трое вооружённых мужчин пытались прорваться в Россию с территории Украины в ночь на 4 декабря. Инцидент произошёл на участке Погрануправления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. В ходе перестрелки с российскими пограничниками один злоумышленник был убит, остальные вернулись на украинскую территорию.

Реальной целью нападавших был россиянин, когда-то воевавший в ополчении Донбасса, сообщает «КП» со ссылкой на источник. Украинские диверсанты захватили его в России и ввели препарат, чтобы он не мог сопротивляться. После этого они направились к границе, где их и встречала вооружённый отряд Сил спецопераций (ССО) Украины. Россиянина удалось освободить.

Источник рассказал изданию, что сейчас российские спецслужбы выявляют агентурную сеть украинцев, причастных к похищению бывшего ополченца.

Как писал NEWS.ru, российский Следственный комитет сообщил, что после того как на российско-украинской границе произошла стрельба, было заведено уголовное делопроизводство о посягательстве на жизнь военнослужащего.