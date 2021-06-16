Вооружённый мужчина напал на росгвардейцев в Томске

Неизвестный мужчина напал с оружием на сотрудников Росгвардии в Томске. В результате ЧП один силовик получил ранение, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирского округа нацгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны
Они вызвали на место дочь собственницы квартиры, она приехала с родственником, но они не смогли открыть дверь ключом. Спустя некоторое время дверь открылась сама и из квартиры выбежал мужчина, который начал угрожать ножом и предметом, похожим на оружие.
Он выстрелил в сторону росгвардейцев, а также порезал щёку силовику и нанёс резанные раны гражданскому лицу.
Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области к лишению свободы на четыре года в колонии строгого режима. Преступник попросил местного жителя за деньги оговорить себя, а затем организовал его задержание, представив его как террориста.