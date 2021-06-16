Вооружённый мужчина напал на росгвардейцев в Томске

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Неизвестный мужчина напал с оружием на сотрудников Росгвардии в Томске. В результате ЧП один силовик получил ранение, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирского округа нацгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал из одной из охраняемых квартир. Силовики выехали на место, но двери там никто не открыл.

Они вызвали на место дочь собственницы квартиры, она приехала с родственником, но они не смогли открыть дверь ключом. Спустя некоторое время дверь открылась сама и из квартиры выбежал мужчина, который начал угрожать ножом и предметом, похожим на оружие.

Он выстрелил в сторону росгвардейцев, а также порезал щёку силовику и нанёс резанные раны гражданскому лицу.

Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области к лишению свободы на четыре года в колонии строгого режима. Преступник попросил местного жителя за деньги оговорить себя, а затем организовал его задержание, представив его как террориста.