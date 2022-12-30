Российские артиллеристы уничтожили колонну украинской техники в ДНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Артиллеристы Западного военного округа поразили колонну украинских войск из орудия «Гиацинт-Б», сообщает РИА Новости. Основная колонна оставалась на месте, а два автомобиля спускались в южном направлении.

Поступил приказ погасить колонну техники, нам передали координаты, мы навелись одним орудием. И, соответственно, начали отрабатывать. Подбили ее, от старших пришла корректировка. И, соответственно, мы добиваем, — приводит РИА Новости слова артиллериста.

После удара российские военнослужащие сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.

Ранее Вооруженные силы России поразили систему военного управления и объекты энергетики Украины, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.

Конашенков заявил, что Вооруженные силы России с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожили 950 реактивных систем залпового огня ВСУ. Он также сообщил о ликвидации более 170 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в ходе последних боев.