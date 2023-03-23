Вооруженные геймеры похитили Sony PlayStation 5, но обещали скоро вернуть Воры в Щелково украли Sony PlayStation 5 из компьютерного клуба, чтобы поиграть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные ножом геймеры похитили из компьютерного клуба Alt-tab в подмосковном Щелково приставку Sony PlayStation 5, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом воры обещали вернуть PS5 через несколько дней, когда наиграются.

По данным канала, ограбление произошло днем. Трое молодых людей представились посетителями, а потом приставили нож к горлу 15-летнего администратора и потребовали отдать приставку. SHOT сообщает, что воры захотели поиграть, но не смогли купить приставку из-за дороговизны — последняя Sony PlayStation 5 стоит около 60 тысяч рублей.

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