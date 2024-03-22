«Жалко, конечно»: вонкор Коц оценил последствия удара по Днепрогэсу Военкор Коц: мощнейшая ГЭС Украины полностью прекратила свою работу

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Мощнейшая ГЭС Украины — Днепрогэс — полностью прекратила свою работу, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией, что грозит веерными отключениями электричества, а также проблемами на железных дорогах и производствах.

Коц уточнил, что Днепрогэс входит в единую украинскую энергосистему, выполняя роль "пикового регулятора". Она распределяет около 10% электроэнергии по населенным пунктам и объектам, расположенным по обоим берегам Днепра.

Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией. Это грозит веерными отключениями электричества, проблемами на железных дорогах и производствах <…> Жалко, конечно, Днепрогэс. Не Украина ее строила. Первые гидроагрегаты колоссального сооружения были запущены в далеком 1927-м. <…> Наверное, наши героические предки простят нам удары по их детищу, их наследию, — сообщил Коц.

Ранее представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов заявил, что по Днепропетровской гидроэлектростанции было нанесено восемь ударов. По его словам, которое приводит местное агентство УНН, на объекте зафиксированы значительные повреждения, в настоящее время станция выведена из строя.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что Вооруженные силы Украины в ответ на удары ВС России по их инфраструктуре могут произвести массированную атаку по Крымскому мосту. По его мнению, для этого Киев может использовать крылатые ракеты, беспилотники или морские дроны.