Волынец призвала проверить стримера, пожелавшего дочери «сдохнуть» в эфире

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудникам правоохранительных органов, а также органам опеки необходимо провести проверку по инциденту, когда полуголая жительница Волгоградской области во время прямой трансляции в одной из соцсетей обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей смерти, таким мнением поделилась с NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, несмотря на недоказанную вину матери, ранее она была лишена родительских прав, что вызывает настороженность.

Такие семьи, безусловно, нуждаются в особом внимании. Необходимо, чтобы эксперты оценили данные высказывания на видео с профессиональной точки зрения, и выяснили, не является ли это угрозой жизни и здоровья детей, — сказала омбудсмен.

Волынец также считает необходимым установить, находится ли ребенок в опасности, а также нарушаются ли его права. Подобные комплексные меры помогут «предотвратить трагедию», считает она.

Telegram-канал SHOT сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения во время стрима танцевала и подметала пол в квартире. Это действо сопровождалось матом, который она адресовала плачущей трехлетней дочери, а в какой-то момент и вовсе пожелала дочери смерти. Пользователи соцсетей утверждали, что таким образом женщина ведет себя не впервые.

Ранее в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спиной мозг. Предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры. Ребенок умер утром 6 января в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили.