Волынец призвала бороться с идеологией чайлдфри в России Омбудсмен Волынец указала на опасность идеологии чайлдфри для демографии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Волынец

Люди, распространяющие идеологию чайлдфри в России, сторонники которой отказываются от рождения детей, должны понести ответственность за свою деятельность, заявила в беседе с KP.RU уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она также заметила, что никто не будет наказывать тех, кто лично для себя решил не становиться родителем.

Речь идет об идеологии, то есть о насаждении этой субкультуры в умах наших детей и молодежи, потому что бабушки, дедушки хотят внуков — это нормально, естественно для человека, у которого есть семья и дети, — уточнила Волынец.

Она также обратила внимание на то, что почти 25% молодых женщин страны, которые желают стать матерью, не могут этого сделать. По словам омбудсмена, идеология, призванная увеличить рождаемость, нормальна для государства, так как она необходима для решения проблем с демографией. Волынец разъяснила, что при утверждении инициативы ее нарушитель изначально будет нести административную ответственность, но при повторении ситуации суд рассмотрит вероятность возбуждения уголовного дела.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее также выступил за запрет движения чайлдфри. По его мнению, продвижением такой идеологии среди женщин занимаются некоммерческие организации.