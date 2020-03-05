https://static.news.ru/photo/77c7771c-5ec4-11ea-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Ирина Волынец Фото: Ирина Волынец/facebook.com

Слова протоиерея Дмитрия Смирнова о «ненужности» школьного образования для девочек — это напоминание философа о главной миссии женщины, которая заключается в том, чтобы состояться как мать и жена. Это мнение в разговоре с журналистами выразила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По её мнению, высказывание протоиерея не стоит воспринимать буквально.

Дмитрий Смирнов только выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой, — цитирует Волынец НСН.

Также председатель Национального родительского комитета раскритиковала Болонскую систему образования. Эта система, как отметила Волынец, развивает не знания, а узкие компетенции. Волынец подчеркнула, что образование деградировало и в школах нечего делать не только девочкам, но и мальчикам.

Как ранее передавал NEWS.ru, в защиту Смирнова выступил глава отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он призвал не искажать слова Смирнова, из которых никак не следует, что «протоиерей призвал не отдавать девочек в школу». По словам Легойды, он просто рассказал историю о семейном обучении.