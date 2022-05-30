Волына рассказал, почему «азовцы» сдались в Мариуполе Волына: в последние дни на «Азовстали» не осталось ни еды, ни патронов

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу «Волына» рассказал о последних дня осады «Азовстали» и о том, как бросил позиции на заводе им. Ильича и ушел на территорию промышленного комплекса. Интервью с «Волыной» разместил телеканал «Звезда».

Волынский сообщил, что последние дни осады промышленного комплекса у украинских бойцов были серьёзные проблемы с продовольствием, водой и медициной. Он добавил, что патроны у солдат заканчивались, при этом было много тяжелораненых, и все они находились в окружении РФ.

Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении, — сказал он.

После того, как было принято решение об отступлении с завода им. Ильича на «азовсталь», пленный экс-командир вспомнил, что колонну его бывшего командира — командующего 36-ой отдельной бригады морской пехоты Владимира Баранюка разгромили при отступлении. Сам Баранюк сдался в плен. По словам «Волыны», они должны были действовать вместе, но от Баранюка не поступило команды на движение. Перед тем как начать движение в сторону «Азовстали», он сообщил, что он и его напарники нанесли символы Z на военную технику.

Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении «Азовстали», — добавил он.

Накануне лидер Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских военнопленных, которые вышли с территории мариупольского завода «Азовсталь».