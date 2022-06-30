Волына осудил издевательства над российскими военнопленными Экс-командир морпехов ВСУ Волына осудил издевательства над российскими пленными

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Сергей Волынский (Волына)

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшийся в плен в мае в Мариуполе, осудил издевательства украинских военных над российскими военнопленными. По его словам, подобные действия являются военными преступлениями, передают «Известия».

Некоторое время назад в Сети появились видео жестокого обращения украинских военных с российскими пленными. Так, в одном из роликов было показано, как попавшему в плен военнослужащему стреляют по ногам.

Поле боя это одно, а издеваться над людьми это подло, это военное преступление и такое делать нельзя, — сказал изданию экс-комбриг ВСУ.

Ранее сообщалось, что СКР завершил расследование уголовного дела в отношении морпеха ВСУ Сергея Батынского. Он обвиняется в пытках двух российских пленных, а также убийстве мирного жителя Мариуполя и изнасиловании его жены. Его дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокат Батынского сообщил, что его подзащитный полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном.