Волошин переизбран в совет директоров «Яндекса»

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин переизбран в совет директоров «Яндекса» на годовом общем собрании акционеров, передает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Вместе с ним переизбрали генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана и старшего вице-президента по персоналу и члена исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа.

«Яндекс» также объявил о трех повторных назначениях в совет директоров. Роже Рийниа, Чарльз Райан и Александр Волошин были переназначены неисполнительными членами совета директоров, каждый на четырехлетний срок, — говорится в материалах компании.

Всего в совет директоров «Яндекса», согласно уставу, входят 12 человек, однако пять вакансий, включая обе должности исполнительных директоров, на сегодняшний день свободны.

Ранее бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.

В ноябре группа московских курьеров, заявляющих о сотрудничестве с сервисом «Яндекс.Еда», объявляли о начале забастовки. Об этом они говорили в видеообращении. Как утверждает один из авторов видеоролика — гражданин РФ киргизского происхождения Нургазы Алибеков, работники службы доставки обещали не выполнять заказы как минимум до начала следующей недели. По его словам, помимо Москвы протесты могли распространиться на другие крупные города России. В самом сервисе отрицали наличие проблем.