Волонтёры раздали защитные маски пассажирам прибывших в Москву поездов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Более полутора тысяч защитных масок раздали волонтёры пассажирам поездов дальнего следования в Москве. Таким образом добровольцы призвали соотечественников проявить ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих.

Они призывали граждан не забывать о простых правилах: чаще и тщательнее мыть руки, не трогать лицо руками и ходить в маске.

Волонтёры, которые встречают людей прямо у поездов, соответствующим образом экипированы. Их предложение взять маску — лучшее напоминание о серьёзности ситуации, — рассказал ТАСС руководитель группы Антон Демидов.

Он отметил, что жители регионов, где эпидемия коронавируса проявилась не в полной мере, направляясь в столицу, забывают о мерах предосторожности. Им активисты напоминают о важности самоизоляции, убеждая, что ограничения — вынужденная, но крайне важная мера.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили бесплатно обеспечить средствами защиты на время пандемии коронавируса многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с инвалидами.