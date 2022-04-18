Волонтёры привезли в ДНР питание для детей с редким заболеванием

Волонтёры привезли в ДНР специальное питание для детей с фенилкетонурией от жителей Подмосковья, сообщает «360». Директор медико-генетического центра Минздрава ДНР Елена Овчинникова рассказала, что к российской федерации родителей детей с этим диагнозом обратилась мать одного из пациентов ещё до начала спецоперации. Россияне отозвались, встретились с представителем президента по делам детей.

У нас есть дети и взрослые, которые больны фенилкетонурией, нарушается обмен фенилаланином. Он накапливается, там есть определённые клинические проявления. Для таких детей нужно специальное питание и специализированные продукты питания. Хлеб, который идёт с ограничением белка и определённым набором аминокислот, — сказала Овчинникова.

Одним из волонтёров, который привёз продукты, стал председатель Общественной палаты городского округа Щёлково Рушан Махмутов. Он объяснил, что для него помочь детям очень важно, он сам многодетный отец.

Ранее сообщалось, что с конца февраля жители Подмосковья собрали почти 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. В день волонтёры собирают порядка 20 тонн груза, рассказал Андрей Воробьёв. Люди приносят одежду и обувь, продовольствие, детское питание, технику.