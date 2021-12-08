Волонтёров предложили страховать в обязательном порядке

В Госдуму был внесён законопроект «Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев», сообщают «Вести Подмосковья». Его соавтор, депутат ГД, руководитель подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачёв объяснил это тем, что волонтёры часто подвергаются риску.

Поддержать и обезопасить тех, кто помогает другим, — государственная задача. Волонтёр — тот, кто в числе первых приходит на помощь, когда случается беда: наводнение, пандемия или взрыв бытового газа. Работая бок о бок с представителями экстренных служб, волонтёры тоже рискуют здоровьем, находятся в условиях высокой угрозы, так что разработка проекта нового федерального закона продиктована необходимостью, ведь за последнее время представители добровольческого движения всё чаще находятся на острие опасности, — сказал депутат.

Эксперт добавил, что не сомневается в поддержке законопроекта. Толмачёв назвал помощь волонтёрам справедливой, так как они выручают попавших в беду, подставляют плечо медикам и спасателям.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддержит любые инициативы, касающиеся волонтёрского движения. Отдельно он отметил идеи по страхованию добровольцев.