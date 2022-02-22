Волонтёр рассказала, как дети из ЛДНР переносят эвакуацию

Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик люди очень волнуются и переживают за своё будущее, заявила женщина-волонтёр, работающая с беженцами из Донбасса. По её словам, дети, также как и взрослые, сильно нервничают и поэтому много спят, пишет «360».

Люди устали, люди очень переживают. Неизвестность. Плюс то, от чего они уехали, как бы очень сильно влияет на их состояние, — пояснила волонтёр.

По словам женщины, беженцы в основном спрашивают, куда они едут, и что будет дальше. При этом она отметила, что волонтёры также не знают всех деталей о размещении эвакуированных жителей ЛДНР.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.



Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.



Ранее стало известно, что число жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля, превысило 80 тысяч человек. Большинство беженцев — это женщины и дети. Половина эвакуированных остановилась в Ростовской области.