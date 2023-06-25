Волонтеров на «Алых парусах» заставляли хлопать воде «Осторожно, новости»: организаторы «Алых парусов» в Петербурге заперли 250 волонтеров в спецзоне

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Волонтеры, участвовавшие в съемке праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, пожаловались, что им угрожали ОМОНом и закрыли забором на территории Адмиралтейской набережной, где они должны были изображать массовку. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись, на которой одна из кураторов волонтеров объясняет, почему 250 человек из числа добровольцев попали на такую площадку, где не будет видно ни проплывающего парусника, ни концертной программы.

Вы будете исполнять функцию артистов съемки, — заявила девушка.

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Волонтеров набирали с 29 мая через Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга. В объявлении о наборе говорилось про «уникальное выступление артистов и грандиозное свето-пиротехническое шоу». В действительности бесплатную массовку огородили на местности, где заставили смотреть на воду и хлопать, пока их снимают камеры.

Сцену и актеров было не видно, нас провели мимо, слышно не было. Изначально была информация о возможности увидеть парусник, но по факту его не было, — рассказал одна из волонтеров.

По данным администрации губернатора города, на «Алые паруса» в этом году были приглашены около 60 тысяч выпускников из Петербурга и примерно 10 тысяч выпускников из других регионов России. Праздник завершился к утру 25 июня.