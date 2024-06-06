Волонтер из Новосибирска отразила атаку на собранные на СВО деньги Новосибирка отбилась от пытавших украсть собранные на СВО деньги мошенников

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Создатель и руководитель гуманитарного фонда помощи фронту в Новосибирске смогла отбиться от атаки мошенников, которые пытались украсть с ее счетов деньги, собранные на помощь бойцам в зоне СВО, заявила в беседе с «МК в Новосибирске» жительница города. По ее словам, ей в три часа ночи стали поступать странные звонки, а собеседником выступил компьютерный голос. Когда женщина повесила трубку, то ей стало поступать огромное количество SMS-сообщений.

У меня сплывающие окна летят, летят, летят, прям, наверное, два сообщения в секунду. Со всех банков мне летели пароли с подтверждением на взятие кредита. Эти пароли они пытались подобрать через компьютер. Интернет-магазины, косметика, золото, аптеки, Озон и Вайлдберис. Они пытались залезть везде, где можно, пытались взломать «ВКонтакте» и мессенджеры. Даже в магазин, где я корм собаке покупала, представляете, прислали пароль для входа в личный кабинет, — рассказала волонтер.

По ее словам, она поздно сообразила, что не стоит заходить в различные личные кабинеты. Вместо этого женщина стала обращаться в банки, чтобы заблокировать карты. После отклика служб поддержки финансовых учреждений атака злоумышленников прекратилась. Однако благотворительный счет был привязан к другому номеру телефона, но и его удалось спасти.

В Москве ранее задержали группу мошенников, которых подозревают в хищении 26 млн рублей у Марфо-Мариинского монастыря. Согласно имеющимся данным, фигурантами дела стал третьекурсник Новосибирского строительно-монтажного колледжа и несколько других трейдеров криптобиржи Bybit, через которую выводили похищенные деньги.