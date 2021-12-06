Володин заявил, что власти регионов должны содействовать волонтёрам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти регионов должны оказывать содействие волонтёрским организациям. Кроме того, на законодательном уровне должны быть разработаны нормы, которые помогут добровольцам в их работе. Речь об этом шла на парламентских слушаниях, посвящённых развитию движения, сообщили в пресс-службе Думы. Председатель парламента также подчеркнул, что президентом страны Владимиром Путиным уделяется значительное внимание вопросу поддержки волонтёрства в стране.

Регионы, в рамках своих полномочий, также будут формировать правовое поле, в рамках своих возможностей, своих инициатив. Потому что у нас законы также могут принимать и регионы <...> Тогда мы по всей законодательной вертикали для себя не только поймём, что это приоритет в работе, но и будет ответственность в решении вопросов развития волонтёрского движения. Это значит, будет помощь людям..., — подчеркнул Володин.

По словам спикера, в стране представлен широкий спектр направлений, где добровольцы могут применить свои силы. Самые известные проекты — работа на Олимпиаде в Сочи и «Волонтёры Победы». При этом в каждом регионе есть своя специфика волонтёрской работы. Важнейшим моментом, по мнению Володина, здесь является создание «хорошего фундамента из законодательства» и устранение барьеров.

Мы с вами сегодня говорим о проблемах правоприменительной практики, проблемах, что во многих регионах не воспринимают волонтёрство как приоритет в работе в плане формирования законодательного поля. И отсюда много вопросов, и отсюда проблемы появляются практически на ровном месте, — отметил спикер.

Как подчеркнул Володин, когда речь заходит о волонтёрстве, о гражданской активности, развития некоммерческого сектора, здесь требуется мониторинг. Несмотря на то, что законы приняты, они пока не работают эффективно, поэтому очень важно получать обратную связь.

Волонтёрское движение развивается, но старт оно получило уже много лет назад. Потом, когда мы говорим о развитии, понятно, что в начале лежала частная инициатива, личная, но это неравнодушие наших граждан. Это чувство справедливости, сострадания, — обратил внимание спикер.

По словам Володина, Владимир Путин уделяет огромное внимание волонтёрскому движению, его поддержке, и это будет и впредь. А Госдума должна реализовывать в рамках своих полномочий законодательное обеспечение тем инициативам, которые высказывает лидер страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что поддержит любые инициативы, касающиеся волонтёрского движения. Отдельно он отметил идеи по страхованию добровольцев. Об этом глава государства рассказал на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе 2021».