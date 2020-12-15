Володин заявил, что пять депутатов Госдумы заразились COVID-19 повторно

https://static.news.ru/photo/54ff1686-3ebb-11eb-a0df-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом у пяти депутатов Государственной думы, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время COVID-19 диагностирован у 11 депутатов.

Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и заразились, — отметил он.

Володин добавил, что среди повторно заболевших депутатов оказался учёный-полярник Артур Чилингаров.

Спикер Госдумы уточнил, что в общей сложности коронавирусом переболели или находятся под наблюдением врачей 157 депутатов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 15 декабря за прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразилось 26 689 человек. Таким образом, продолжается снижение суточного показателя заболеваемости. В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 2 707 945 случаев заболевания. 2 149 610 человек выздоровело, жертвами COVID-19 стали 47 968 пациентов.

Ранее глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Добровольский привился от коронавируса. Процедуру вакцинации он транслировал в прямом эфире в Instagram.