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Володин запустил опрос об участии школьников в общественно полезном труде

11:03, 03 апреля 2022
Володин запустил опрос об участии школьников в общественно полезном труде Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своём Telegram-канале опрос. Он поинтересовался у пользователей мессенджера, нужно ли привлекать школьников к общественно полезному труду, такому как уборка в классе, мытьё доски и к другим подобным работам.

Вариантов ответа два: «Да, детей необходимо приучать к труду с детства», и «Нет, дети приходят в школу учиться, а не работать».

На данный момент за первый вариант проголосовал 91% участников опроса, за второй — 9%.

Накануне спикер Госдумы опубликовал свои размышления на эту тему. Он вспомнил, что ранее провести уборку в классе, подежурить в столовой и на переменах было обычным делом для школьников. Сегодня же ситуация иная и родители жалуются на то, что детям не прививается любовь к труду. Володин подчеркнул, что это качество важно как для всего общества, так и для каждого его члена. Без него невозможно развитие ни человека, ни страны.

Он призвал пользователей подумать о вовлечённости детей в общественно полезную работу и поделиться своим мнением на эту тему.

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