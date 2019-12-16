Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему регионов с обеспеченностью автомобилями скорой помощи следует решать точечно.
Он отметил, что в ряде регионов износ парка скорых доходит до 70%. При этом спецавтомобили нередко поставляются в области, которым бюджеты позволяют самим закупать технику.
Правильно было бы взять и оказать поддержку и помощь регионам, которые, являясь реципиентами, не могут эту задачу решить самостоятельно, —
цитируетВолодина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что водители станций скорой помощи в Перми пожаловались прокурору Прикамья Андрею Юмшанову на невыплату зарплат. Они потребовали от него разобраться в ситуации.
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