https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему регионов с обеспеченностью автомобилями скорой помощи следует решать точечно.

Он отметил, что в ряде регионов износ парка скорых доходит до 70%. При этом спецавтомобили нередко поставляются в области, которым бюджеты позволяют самим закупать технику.

Правильно было бы взять и оказать поддержку и помощь регионам, которые, являясь реципиентами, не могут эту задачу решить самостоятельно, — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что водители станций скорой помощи в Перми пожаловались прокурору Прикамья Андрею Юмшанову на невыплату зарплат. Они потребовали от него разобраться в ситуации.