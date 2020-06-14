Володин в день памяти Говорухина возложил цветы к памятнику режиссёру

https://static.news.ru/photo/75e583f8-ae51-11ea-862a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал на Новодевичье кладбище Москвы, чтобы отдать дань уважения режиссёру Станиславу Говорухину в день его смерти, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

С нами рядом два года нет Станислава Сергеевича — нашего друга, коллеги, замечательного режиссёра, патриота нашей страны, — цитирует слова Володина ТАСС.

Как отметил спикер ГД, Говорухин «всего добился своим трудом, умом и талантом» и был уникальным человеком. Особенностью режиссёра, который также был депутатом Госдумы, было умение выражать то, что чувствовали многие. Володин отметил и чувство личной ответственности Говорухина за происходящее в стране.

Он погружался в депутатские заботы с такой же самоотдачей, как и в свои фильмы. Через свою работу в Госдуме помогал людям. Сегодня нам очень не хватает Станислава Сергеевича, — выразил сожаление Володин.

Народный артист России, председатель комитета ГД по культуре и кинорежиссёр Станислав Говорухин ушёл из жизни 14 июня 2018 года. Ему было 82 года, а причиной смерти стала затяжная болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее Володин поздравил граждан страны с Днём России и выразил уверенность, что «всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине».