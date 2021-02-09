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Володин сообщил о планах по отчёту правительства в Госдуме

15:29, 09 февраля 2021
Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Ежегодный отчёт российского правительства в Государственной думе запланирован на апрель, сообщил председатель верхней палаты Вячеслав Володин.

Об этом он сообщил, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, который 9 февраля выступает на пленарном заседании Госдумы с докладом.

Нам нужно с вами до отчёта, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчёте правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием, — сказал Володин министру.

Как писал NEWS.ru, ранее Решетников сообщил, что Министерство экономического развития видит риски сокращения занятости в марте в компаниях, которые не успели оправиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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