Володин сообщил, как будет решена судьба поправок об изъятии детей

https://static.news.ru/photo/5e501988-272d-11eb-b601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Окончательное решение о вынесении на рассмотрение или отправке на доработку поправок об изъятии детей примет Совет Государственной думы, в который входят представители каждой фракции. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов под общим названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи». Одна из предложенных норм постулирует запрет на браки между людьми одного пола и между теми, кто сменил пол. В кабинете министров ни одну из поправок не поддержали.

Володин заметил, что в ГД есть регламент, согласно которому профильный комитет выносит своё предложение на рассмотрение. Однако окончательное решение о судьбе инициативы принимает Совет Госдумы. И история с предложенными Мизулиной и другими сенаторами поправками не является исключением. Спикер заметил, что по этому вопросу должно быть организовано дополнительное обсуждение, в котором бы поучаствовали эксперты, представители родительского комитета и органов опеки.

При принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребёнка и сохранением семьи, — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как ранее передавал NEWS.ru, один из предложенных Мизулиной и сенаторами законопроектов касается статьи 160 УПК. Авторы отмечают, что действующая норма не обязывает следователя или дознавателя принимать меры попечения о детях при задержании или заключении под стражу родителей. Сейчас законодательство допускает только передачу несовершеннолетних под опеку родственников или отправку в социальное учреждение.