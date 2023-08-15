Володин рассказал, в чем Россия обогнала СССР Володин: РФ экспортирует больше зерна, чем СССР

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Россия обеспечила свою продовольственную безопасность и экспортирует больше зерна, чем во времена СССР, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за июнь-июль 2023 года РФ установила рекорд по объему продажи зерна, который составил 60 млн тонн.

Если говорить о продовольственной безопасности — важной составляющей экономики любого государства, — с середины 70-х годов СССР стал зависим от зарубежных поставок зерна. <...> Сейчас ситуация иная. Наша страна не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и экспортирует зерно в другие государства, — написал Володин.

Он добавил, что выручка от продажи зерна за июнь-июль равнялась $41 млрд, что больше, чем от продажи оружия. Володин отметил, что в 1985 году, когда СССР в большей степени импортировал зерно, было закуплено максимальное количество — 47 млн тонн.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия на безвозмездной основе поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна. Он добавил, что эти поставки планируются уже в ближайшее время. Президент РФ Владимир Путин 27 июля заявил, что страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить по 25–50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею. Глава государства отметил, что Россия обеспечит и бесплатную доставку продовольствия.