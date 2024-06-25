Володин рассказал, скольких работающих пенсионеров ждет индексация пенсий Володин: индексация пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 млн человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вячеслав Володин

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в России затронет 7,87 млн человек, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам депутата, решение позволит вернуть опытные кадры в экономику и повысит производительность труда.

С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда, — написал Володин.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. Депутаты фракции «Единая Россия» 20 июня внесли в Госдуму законопроект о ее возобновлении. Поправки планируют внести в закон «О страховых пенсиях».

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что процесс индексации пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Повышение выплат будет также происходить дважды в течение 12 месяцев. Их размер будет рассчитываться с учетом всех прошедших индексаций, уточнил Котяков. Речь идет о периоде с 2016 по 2024 год, констатировал он.