Володин рассказал о нововведениях в законодательстве с 1 октября

В России с 1 октября вступят в силу несколько новых законов, которые, в частности, позволят гражданам вакцинироваться в любом удобном для них месте и более грамотно вкладывать средства на фондовом рынке. О нововведениях рассказал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, с 1 октября прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет делать бесплатно как в государственных, так и в частных клиниках. Это сделает медицинские услуги доступнее и позволит гражданам вакцинироваться в любом удобном для них месте.

Ещё одно нововведение касается защиты неквалифицированных инвесторов, число которых увеличилось после падения доходности по депозитам. Сообщается, что к октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек.

Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений, — подчеркнул спикер.



Теперь начинающие инвесторы будут проходить бесплатное тестирование перед проведением сделок со сложными финансовыми инструментами. Прошедшие тест смогут купить любой инструмент на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку. Это повысит финансовую грамотность граждан и поможет им оценить риски до вложения денег.

Проектную документацию, получившую положительное заключение госэкспертизы и использованную при строительстве или реконструкции объекта, будут признавать типовой, а сведения о ней попадут в госреестр. Также граждане смогут подавать документы о госрегистрации прав на недвижимость через нотариуса. Для заявления на бумаге срок подачи составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три рабочих дня, при подаче через МФЦ — семь рабочих дней.

Кроме того, с октября россияне смогут бесплатно пользоваться каналами первого и второго мультиплекса в Сети, а выплаты на первого и второго ребенка начнут поступать только на карту «Мир». Оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы увеличат на 3,7%. А операторы по требованию Роскомнадзора будут обязаны предоставлять информацию об оборудовании и передаче сообщений их абонентами, включая юридические лица и ИП.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, имеющих непогашенную судимость по ряду серьёзных преступлений.