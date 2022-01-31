Володин рассказал о дополнительных мерах для защиты детей от педофилов

В Госдуме предложили ввести пожизненный административный надзор над педофилами, исключить возможность их условно-досрочного освобождения и установить прямой запрет на посещение этими лицами детских учреждений, рассказал председатель палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что решено продолжить работу над законодательством в этой сфере, пишет «Парламентская газета».

Нам крайне важно защитить детей от насилия. Поэтому решено продолжить работу над совершенствованием законодательства в этой сфере. Высказываются разные предложения. Среди них — уточнение перечня отягчающих обстоятельств: к примеру, ужесточить наказание, если насильник жил вместе с ребёнком, был его воспитателем или учителем. Другие инициативы — ввести пожизненный административный надзор за педофилами, исключить возможность их условно-досрочного освобождения, установить в законодательстве прямой запрет на посещение этими лицами детских учреждений, — заявил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном тюремном заключении педофилов. Он коснётся педофилов-рецидивистов, а также тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними лицами.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал идею о создании в стране реестра педофилов. Он пообещал предложить коллегам проработать соответствующую законодательную инициативу.