Володин оценил перспективу введения QR-кодов в общественных местах

Принятие решения по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе, написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам политика, президент России Владимир Путин всегда подчеркивал важность добровольности прививок, а также говорил о необходимости доказывать гражданам, что прививаться лучше, чем болеть.

13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе. О результатах проинформирую, — написал спикер.

При этом Володин отметил, что считает правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения, исходя из позиции, которую озвучил президент России Владимир Путин.

Президент всегда подчёркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти, — подчеркнул он.

Ранее пост Володина в Telegram, где политик рассказывает о правительственных проектах по QR-кодам, набрал более миллиона просмотров и 700 тысяч комментариев. Значительная часть из них была негативной. Председатель нижней палаты парламента заявил, что конструктивные предложения комментаторов будут изучены.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года.