Володин рассказал, что нужно делать во избежание третьей волны COVID

https://static.news.ru/photo/fe12ac16-9202-11eb-b905-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Во избежание третьей волны коронавирусной инфекции нового типа необходимо, чтобы зазывающие отечественных туристов страны были проверены. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что нижняя палата парламента обсудит данный вопрос с профильными ведомствами. Как сказал Володин, оценить безопасности стран, открытых для туристов из РФ, должны российские специалисты.

Ранее представители Министерства здравоохранения сообщали, что определяющими в ситуации с возможной третьей волной эпидемии будут ближайшие месяц-полтора. Володин, в свою очередь, отметил, что именно столько времени осталось до майских праздников, то есть до периода, когда многие россияне отправятся в отпуск.

Предложение проверить безопасность открытых для россиян стран будет направлено в профильные ведомства и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам — пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Как передавал NEWS.ru, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в осенний период в России возможно увеличение числа заболевших коронавирусом. Тем не менее этого можно избежать, если россияне будут соблюдать профилактические меры.