Комментируя пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в своём Telegram-канале, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, чем спецоперация отличается от войны. По словам спикера ГД, полномасштабная война повлекла бы за собой совершенно иные последствия, нежели спецоперация. В случае, если бы Россия последовала примеру США в тактике ведения боевых действий, от Украины осталась бы «выжженная земля». Володин подчеркнул, что российские военные жертвуют своими жизнями для освобождения мирных жителей, а не убивают их.

Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, — пояснил Володин.

Он добавил, что российские военные наносят точечные удары по очагам сопротивления неонацистов, чтобы снаряды не попали в населённые пункты. Российским солдатам и офицерам Володин противопоставляет националистов, которые ведут боевые действия в городах, «прикрываясь мирными жителями, как живым щитом».

Наши военнослужащие делают всё, чтобы сберечь мирных жителей, — подчеркнул спикер ГД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причиной начала специальной военной операции на Украине кроется в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны. Он подчеркнул, что именно поэтому НАТО приняли решения расширяться на восток. Министр добавил, что Альянс продолжал уверять, что является оборонным союзом, а не несёт угрозу российской безопасности, однако он был оборонным до развала СССР и Варшавского договора.