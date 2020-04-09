Володин раскритиковал завышающих цены торговцев продуктами

https://static.news.ru/photo/9c69b9f4-7a4e-11ea-8919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал «беспределом» увеличение цен на ряд продуктов во время эпидемии коронавируса.

По словам спикера, большие торговые сети просто забирают у людей то, что они сейчас получают в виде помощи, дополнительных выплат и заработных плат.

Об этом он сказал в ходе дистанционного совещания фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В качестве примера Володин привёл рост цен на лимоны и имбирь, стоимость которых возросла в 20 раз.

Этот беспредел необходимо остановить, — цитирует ТАСС Володина.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд магазинов обязались продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки.