Володин раскритиковал завышающих цены торговцев продуктами

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал «беспределом» увеличение цен на ряд продуктов во время эпидемии коронавируса.
По словам спикера, большие торговые сети просто забирают у людей то, что они сейчас получают в виде помощи, дополнительных выплат и заработных плат.
Об этом он сказал в ходе дистанционного совещания фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В качестве примера Володин привёл рост цен на лимоны и имбирь, стоимость которых возросла в 20 раз.
Этот беспредел необходимо остановить, — цитирует ТАСС Володина.
Ранее NEWS.ru писал, что ряд магазинов обязались продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки.
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