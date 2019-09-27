https://static.news.ru/photo/5df4cd44-e21e-11e9-aa41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Филипп Кочетков/РИА Новости

Цены на парковку в саратовском аэропорту Гагарин завышены и установлены с оглядкой на тарифы Москвы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью региональному телевидению.

Саратов — не Москва. Можно было бы, исходя из возможностей граждан, не привязываться к московским ценникам, а посмотреть то, что имеет больше обоснованности исходя из материального положения жителей Саратова и области, — приводятся слова Володина на странице его саратовских сторонников в Instagram .

На сайте аэропорта указано, что час парковки там стоит 500 рублей, бесплатной считается стоянка длительностью до 15 минут.

Как писал News.ru, ранее саратовский аэропорт оказался в эпицентре скандала после того, как в его уборной на экранах, транслирующих рекламу, стали показывать порнографию.

Новый аэропорт в Саратове был открыт в августе. При его строительстве журналисты обнаружили, что пол в туалете транспортного узла выложен дизайнерской плиткой с изображением первого космонавта Земли. Данная новость стала предметом массовых возмущений в соцсетях. Пользователи сочли это надругательством над памятью Юрия Гагарина. Представители аэроузла пообещали переложить кафель на стены.