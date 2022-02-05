Володин призвал защитить граждан от мошенников при покупке машины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил разобраться с мошенническими схемами при продаже автомобилей и защитить граждан страны на законодательном уровне от обмана. Володин назвал махинации с залоговыми автомобилями одной из главных преступных схем на рынке.

Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестаёт выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать, — написал политик.

Володин считает, что необходимо усилить законодательные меры в этой сфере.

Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство, — добавил спикер Госдумы.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как не стать жертвой мошенничества при покупке автомобиля на вторичном рынке. Специалист советует заранее заказать проверку автомобильного номера, которая покажет всю информацию о конкретной машине. В случае если совпадает номер ПТС с реальным номером машины и номером, по которому была заказана проверка, то продавец не обманщик.

По словам Славнова, часто нечестные продавцы покупают номер автомобиля, у которого не было ДТП, и «маскируют продаваемую машину с плохим прошлым под нормальную».