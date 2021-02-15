Володин призвал сторонников Навального задуматься после его хамства в суде

https://static.news.ru/photo/bfdf9ee8-6f90-11eb-b6e7-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

После хамского поведения, которое продемонстрировал оппозиционер Алексей Навальный во время судебного заседания по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко, поддерживающие его граждане должны подумать, стоит ли дальше доверять такому человеку. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сам Навальный, очевидно, считает такое поведение нормой. Тот, кто из него сотворил своего кумира, возможно, после этого поведения задумается, — приводит слова Володина ТАСС.

По мнению спикера, если призывы и лозунги звучат от человека, «который ведёт себя как последний негодяй, десять раз стоит подумать, следует ли за ним идти». Володин также назвал Навального «инструментом в кампании, которую иностранные государства и спецслужбы развязали против России», и обратил внимание на то, что сам блогер и политик оказался подлым и проявил «цинизм по отношению к человеку, который своей жизнью жертвовал», спасая страну.

Володин уверен, что для сторонников Навального его «хамское отношение станет открытием», ведь обрушилось оно на ветерана, олицетворяющего всех, кто прошёл войну, и тех, кто с неё не вернулся.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжилось рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко в отношении Алексея Навального. Дело было возбуждено летом 2020 года.

Навального обвинили в клевете после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

В ходе заседания по делу о клевете оппозиционер снова заявил, что отказывается извиняться перед внуком ветерана Игната Артёменко Игорем Колесниковым, так как тот «торгует дедушкой». Заседания по делу о клевете продолжатся в Бабушкинском суде 16 февраля.

Ранее политолог попросил ввести уголовную статью за оскорбление тех, кто отстоял Родину в Великой Отечественной войне, сообщал NEWS.ru.